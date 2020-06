Odpoveď pani ombudsmanky a otvorený list č.2

Pani ombudsmanka, resp. niekto z Kancelárie ochrancu verejných práv (list prišiel bez podpisu konkrétnej osoby a s jednou "hrubkou"), mi poslal odpoveď na môj list...

V uvedenom liste som pani ombudsmanku vyzval, aby sa zasadila o zamedzenie konania tzv. "Dúhového pochodu"...

Tu je jej odpoveď, cit.:

"Dobrý deň pán Vohnout,

Kancelárii verejného ochrancu práv bol doručený Váš e-mail vo veci „Dúhového pochodu“, ktorého podporovateľkou je aj verejná ochrankyňa práv. Namietate, že „Dúhový pochod“ zasahuje do Vašich základných ľudských práv a slobôd, a to konkrétne do Vášho súkromného a rodinného života. Vyzvali ste verejnú ochrankyňu práv na angažovaní sa, aby orgány verejnej správy zamedzili konanie tejto akcie na verejnosti.

Vo Vašom e-maily ste poukázali na to, že podľa Vás „dúhový pochod“ predstavuje sexuálne a ľudské obscénnosti a zvrátenosti a ich propagácia ohrozuje mravné vnímanie reality a zdravý vývoj detí.

V zmysle Vami uvedených skutočností preto uvádzame nasledovné:

Verejná ochrankyňa práv považuje podporu projektov, ktoré poukazujú na problémy menšín či sa tieto menšiny snažia priblížiť majoritnej skupine obyvateľstva, za dôležitú pre odstránenie nerovnosti medzi rôznymi skupinami ľudí.

V oblasti podpory práv homosexuálnej menšiny sa Kancelária verejného ochrancu práv angažuje predovšetkým z dôvodu, že Slovensko stále nepozná právne uznanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia, čo v súčasnej dobe nie je v súlade s ľudskoprávnymi štandardmi. Aj osoby rovnakého pohlavia majú právo na súkromný a rodinný život v rovnakom rozsahu ako heterosexuálne páry.

Rovnako Európsky súd pre ľudské práva uznal, že neexistujú kvalitatívne rozdiely medzi partnerským vzťahom heterosexuálnych párov a párov rovnakého pohlavia. Právo uzatvárať zväzky považujeme za jeden z aspektov ochrany samotnej existencie jednotlivca a jeho identity, rovnako ako všetky praktické dopady na spoločné spolunažívanie spojené so samotným zväzkom. Tieto podmienky umožňujú osobám žijúcim s parterom či partnerkou rovnakého pohlavia cítiť sa plnohodnotnými a prijatými členmi v spoločnosti."

Z dôvodu, že v Slovenskej republike nemáme takúto právnu úpravu, verejná ochrankyňa práv považuje za dôležité poukazovať na tento problém. Právo uzatvárať zväzky považujeme za jeden z aspektov ochrany samotnej existencie jednotlivca a jeho identity, rovnako ako všetky praktické dopady na spoločné spolunažívanie spojené so samotným zväzkom. Tieto podmienky umožňujúosobám žijúcim s parterom či partnerkou rovnakého pohlavia cítiť sa plnohodnotnými a prijatými členmi v spoločnosti. Viac k tejto téme sa môžete dočítať v stanovisku verejnej ochrankyne práv k problematike práva párov rovnakého pohlavia na uznanie ich vzťahu v právnom poriadku SR na nasledujúcom odkaze http://www.vop.gov.sk/stanovisko-k-problematike-pr-va-p-rov-rovnak-ho-pohlavia-na-uznanie-ich-vz-ahu-v-pr-vnom-poriadku-sr.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru."

No a tu vyberám z mojej odpovede, adresovanej pani ombudsmanke :

Dobrý deň,

píšete, cit.: "Verejná ochrankyňa práv považuje podporu projektov, ktoré poukazujú na problémy menšín či sa tieto menšiny snažia priblížiť majoritnej skupine obyvateľstva, za dôležitú pre odstránenie nerovnosti medzi rôznymi skupinami ľudí.”

Čím a ako poukazuje znôška obscénností, - tzv. “Dúhový pochod”, na problémy menšín, a o aké problémy konkrétne sa jedná ?

Podľa vás, je spôsob, akým sa účastníci “Dúhového pochodu” prezentujú na verejnosti, v súlade s dobrými mravmi ?

Pre ilustráciu prikladám niekoľko fotografií z tzv. "Dúhového pochodu"

zdroj: internet

Pani ombudsmanka, toto je progres v právach menšín, keď človek sám seba verejne degraduje na úroveň zvieraťa ?

Som presvedčený, že väčšina homosexuálov a lesbičiek, ako aj iných normálnych ľudí, sa nepotrebuje za bieleho dňa verejne obnažovať a vystavovať na obdiv prípadné sexuálne úchylky

Verím, že mnohí homosexuáli a lesbičky sa často bez príčiny potýkajú s dešpektom okolia a neraz sú vystavení verbálnym i neverbálnym útokom, v lepšom prípade výsmechu a takéto správanie, v zmysle známeho "ži a nechaj žiť", aj odsudzujem.

Avšak nemyslím si, že niekto môže bojovať za práva menšín, tým, že verejne degraduje dôstojnosť človeka, na úroveň zvieraťa.

Čerešničkou na torte je snaha LGBTI lobby, ( ktorá podľa môjho názoru nemá veľa spoločného s väčšinou LGBTI ľudí ), donútiť verejnosť pod rôznymi právnymi sankciami, tieto excesy akceptovať (ako sa to už stalo vo väčšine západoeurópskych krajín).

Pani ombudsmanka, nerobte prosím z nenormálneho správania niekoľkých ľudí etalón normálnosti !